FIBA не допустила российских баскетболистов к отбору на Олимпиаду-2024

Сборную России по баскетболу не допустили до предквалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже, такое решение принял исполком Международной федерации баскетбола (FIBA). Отборочные турниры проведут с 12 по 20 августа.



Решение объясняется рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) об участии российских и белорусских спортсменов. Сборную России на турнире заменит Болгария.

Рекомендации МОК не касаются Олимпиады в Париже — по ней комитет обещал объявить свое решение позднее. За недопуск атлетов из РФ на Олимпиаду 2024 года ранее высказывались более 30 государств.

Фото: pxhere.com

FIBA отстранила российские команды от соревнований под эгидой организации в марте 2022 года в связи с проведением военной операции на Украине. В мае того же года FIBA не пустила российских и белорусских атлетов на Кубок мира-2023.

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Маргарита Головатенко