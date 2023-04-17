Из-за непристегнутого ремня с начала года в ДТП разбились трое татарстанцев

В Татарстане с начала года произошло 10 ДТП, в которых водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате аварий погибли три человека. Еще 13 получили ранения по той же причине.

По данным татарстанской Госавтоинспекции, в этом году удалось привлечь к ответственности 43 тысячи нарушителей, игнорирующих ремни безопасности.

— Данное нарушение фиксируется и в автоматическом режиме при помощи систем фото- и видеофиксации. Более 4 тысяч собственников транспортных средств уже привлечены к ответственности, — рассказали в ГИБДД.

Фото: realnoevremya.ru

В Дрожжановском районе Татарстана в августе прошлого года произошло ДТП, в котором погибли два пассажира. 30-летний водитель Lada не выбрал безопасную скорость и наехал на дорожный знак, автомобиль опрокинулся в кювет. Погибшие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Самого водителя госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.



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Айрат Назипов