Sega хочет купить разработчика Angry Birds за $1 млрд

Японская компания Sega Sammy Holdings Inc. близка к заключению сделки по покупке финской Rovio Entertainment Oy, создателя игры Angry Birds. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что сумма сделки может составить $1 млрд. Но окончательное решение еще не принято.

Angry Birds — это комплексная медиафраншиза, основанная на серии видеоигр от финской компании Rovio, в которых игрок с помощью рогатки должен выстреливать птицами по зеленым свиньям. Первый выпуск игры состоялся 10 декабря 2009 года.

Фото: commons.wikimedia.org

В 2016 году почетную должность посла ООН по окружающей среде получил персонаж популярной игры Angry Birds — птичка Красный. Символическую церемонию приурочили к кануну Всемирного дня счастья.



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Айрат Назипов