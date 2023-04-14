Татарстанцам напомнили о правилах охоты

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

15 апреля в Татарстане открывается сезон охоты на селезней и гусей, а с 22 апреля — на боровую дичь: глухарей, тетеревов и вальдшнепа. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета Татарстана по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.

Он напомнил, что охотиться на дичь весной можно только из укрытия и с применением гладкоствольного оружия. Использовать плавательные средства следует только для маскировки и подбора и перевозки дичи.

Что касается боровой дичи, можно отстреливать исключительно самцов глухарей на току — с подхода, токующих самцов тетеревов — из укрытия и вальдшнепов — на вечерней тяге.

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев

Шарафутдиноа также отметил, что охота на птиц, занесенных в Красную книгу, влечет за собой административную ответственность. Запрещено отстреливать серых гусей, пискулек и казарок.

— Параллельно с сезоном охоты у нас пройдет оперативно-профилактическая операция «Нерест». В соответствии с правилами рыболовства Волжско-Каспийского бассейна с 25 апреля по 5 июня в Татарстане будут действовать ограничения на рыбную ловлю. На это время полностью запретят промышленный отлов рыбы. Любительский лов возможен лишь при соблюдении определенных требований. Позволяется рыбачить с берега с использованием не более двух крючков на одну удочку, — подчеркнул спикер.

В Татарстане за 2022 год удалось пресечь 662 нарушения закона об охоте. На нарушителей наложили штрафы, общий размер которых превысил 772 тысячи рублей. Из этой суммы взыскано 725 тысяч.

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Елизавета Пуншева