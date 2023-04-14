Новости общества

08:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани определили победителей конкурса «Лучшая школьная столовая — 2023»

19:49, 14.04.2023
В Казани определили победителей конкурса «Лучшая школьная столовая — 2023»
Фото: предоставлено школой №12

В Казани 14 апреля состоялся финал городского этапа конкурса «Лучшая столовая — 2023». Участников оценивали эксперты департамента питания города.

Победителями конкурса стали команды школ №12 «Мишпахтейну», №169, №54. Школа №12 продемонстрировала меню на интерактивном столе. Блюда составляли учащиеся по всем правилам департамента питания.

Фото: предоставлено школой №12

Конкурс на лучшую школьную столовую проводится ежегодно во всех регионах России. Его цель — выявление лучшего опыта работы школьных столовых, популяризация принципов здорового питания в общеобразовательных организациях.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
ОбществоОбразование Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также