В Казани определили победителей конкурса «Лучшая школьная столовая — 2023»
В Казани 14 апреля состоялся финал городского этапа конкурса «Лучшая столовая — 2023». Участников оценивали эксперты департамента питания города.
Победителями конкурса стали команды школ №12 «Мишпахтейну», №169, №54. Школа №12 продемонстрировала меню на интерактивном столе. Блюда составляли учащиеся по всем правилам департамента питания.
Конкурс на лучшую школьную столовую проводится ежегодно во всех регионах России. Его цель — выявление лучшего опыта работы школьных столовых, популяризация принципов здорового питания в общеобразовательных организациях.
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