На казанской телебашне в честь Пасхи включат архитектурно-художественную подсветку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На казанской телебашне 16 апреля включат архитектурно-художественную подсветку в честь Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры Татарстана.

Подсветка проработает с 19.00 до 23.00.

Праздничную подсветку на телебашне включат и в честь Уразы-байрама. Разноцветными огнями телебашня будет светиться с 19.00 до 23.00 20 апреля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Пасху православные отмечают в этом году 16 апреля. В субботу, 15 апреля, в 23.00, в столице Татарстана в Соборе Казанской иконы Божией Матери пройдет праздничное богослужение.

К пасхальным богослужениям в Татарстане на состояние пожарной безопасности проверят 237 объектов Русской православной церкви. В эту ночь во всех церквях будут дежурить сотрудники МЧС.

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Елизавета Пуншева