Топ-менеджер Сбера назвал 3 условия успешной подготовки к марафону

Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин рассказал о юбилейном «Зеленом Марафоне», который пройдет 20 мая в различных городах России, включая Набережные Челны. Как постоянный участник спортивных ивентов и бывалый марафонец, он поделился советом, как правильно подготовиться к преодолению большой дистанции:

— Главными условиями успешного марафона я считаю регулярные физические нагрузки; соответствующую корпоративную культуру, в которой все разделяют спортивный интерес; и формулирование четкой цели на дистанцию: например, показать максимум по скорости, насладиться обществом единомышленников, переключиться от рядовых задач.

По традиции, забег будет носить благотворительный характер. В этом году соревнования проводятся совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Каждый участник «Зеленого Марафона» сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Все средства, собранные от регистрации участников забега и благотворительных пожертвований на портале СберВместе, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения «Зеленого Марафона».

Возрастное ограничение мероприятия 6+