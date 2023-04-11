ВТБ: женщины стали чаще брать жилищные кредиты

Фото: представлено пресс-службой Банка ВТБ

За последний год резко выросла доля заемщиков-женщин, берущих жилищные кредиты. Об этом говорится в результатах исследования ВТБ.

Так, согласно подсчетам аналитиков, в период с января по март 2022 года на заемщиков в лице прекрасного пола приходилось 46% сделок. Однако в первом квартале нынешнего года этот показатель вырос до 53%.

Отмечается, что одна из основных причин такого явления заключается в модернизации «семейной ипотеки».

Фото: realnoevremya.ru (архив)/ Максим Платонов

25 марта стало известно, что в Татарстане в период с января по февраль было зарегистрировано более 15 тысяч жилищных кредитов — это на 11% меньше по сравнению с показателями прошлого года. Еще сообщалось, что сейчас в республике возводится 2,2 млн кв. м жилья. Продажи открыты на 1,8 млн кв. м. Из них не реализованы 59%, продано — 25%. Долю в 16% занимают площади, ожидающие старта продаж.

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Антон Гаврилов