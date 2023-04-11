В Татарстане загорелся тепловоз

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Ютазинском районе Татарстана на станции Ютаза произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, в тепловозе на площади двух квадратных метров загорелось масло.

Чтобы огонь не перекинулся на вагоны, тепловоз оперативно удалось отсоединить. Пожарным понадобилось около 20 минут с момента вызова, чтобы полностью справиться с огнем.

В результате происшествия никто не пострадал. На один час были задержаны 3 грузовых состава. Причина произошедшего выясняется.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Похожий инцидент произошел в Уфе в 2019 году. В декабре в железнодорожном депо загорелся тепловоз. Двум людям понадобилась госпитализация.

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Айрат Назипов