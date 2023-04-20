Авито тестирует инструмент, позволяющий связать несколько профилей

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Пользователям Авито в тестовом режиме стали доступны связанные профили — новый инструмент, благодаря которому можно связать несколько аккаунтов и быстро переключаться между ними. Профили останутся отдельными, но работать с ними будет удобнее. Функционал ориентирован на активных пользователей и позволит связать до семи профессиональных и один обычный профиль. Функционал пока доступен тестовой группе, в течение года связать профили смогут все клиенты Авито.

Связка аккаунтов позволяет переключаться между ними без ввода логина и пароля: действует один пароль, телефонный номер и электронная почта, а проверка документов, пройденная в одном из аккаунтов, распространяется на все профили.

Внутри связки, помимо обычного профиля, можно создать до семи профессиональных — по одному в категориях «Товары», «Работа» и «Транспорт» и два в категориях «Недвижимость», «Услуги». Для пользователей появляется возможность разделить деятельность: например, профессиональные услуги и общение с клиентами в одном профиле, а продажа личных товаров — в другом. При этом, если клиент откроет ваш профиль, он не узнает, что с ним связаны другие профили.

Чтобы воспользоваться функционалом, необходимо перейти в раздел «Мои профили», нажать на «+», после чего можно присоединить уже существующий профиль или же сразу создать новый. Профили будут автоматически связаны и отображаться списком в верхней строчке меню личного кабинета в приложении либо в выпадающем меню в веб-версии сайта. При входе пользователь будет попадать в тот профиль, где он был активен в последний раз.

«Новый инструмент станет полезен пользователям, которые активно используют Авито для разных задач и хотели бы разграничивать свою деятельность. При разработке нового функционала мы делали упор на простоте и удобстве его использования. Так, можно переключаться без авторизации, использовать один и тот же номер телефона, пройти проверку по документам один раз на все профили, — рассказал Андрей Рыбинцев, директор Trust&Safety. — С появлением связанных профилей исчезает проблема, связанная с тем, что пользователям приходилось создавать аккаунты под разные задачи. Нововведение позволит нам обеспечить не только комфорт, но и безопасность пользователей».