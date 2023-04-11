Верховный суд Татарстана оценит законность ареста полпреда Дагестана

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд РТ рассмотрит жалобы защиты на арест регионального полпреда Дагестана и отца четырех детей Магомеда Муслимова. Обвиняемый в вымогательстве 6,7 млн рублей будет участвовать в заседании из СИЗО-2, передает журналист «Реального времени».



Под стражей лидер национально-культурной общины и политический деятель находится с середины марта. Вину в преступлении отрицает.

Вышеназванную сумму, а также 500 тыс. рублей в качестве неустойки ранее в пользу Муслимова взыскал районный суд Махачкалы, а несколько дней назад Верховный суд Дагестана пересмотрел это решение, но лишь в части суммы. Апелляционная инстанция постановила: изменить решение райсуда и взыскать с Геннадия Старостина в пользу Магомеда Муслимова задолженность по договору займа 2019 года в размере 6 млн 627,9 тыс. рублей, об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

В полиции Татарстана данный долг считают несуществующим. Статус потерпевшего в уголовном деле о вымогательстве получил гендиректор казанского торгового дома «Бел-Та» и ООО «Хозрасчетный ремонтно-строительный участок «Казанский» Геннадий Старостин.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Версия следователей МВД по РТ такова: с июля по август 2021 года Муслимов по сговору с неустановленными лицами в целях незаконного обогащения и под угрозой физического насилия требовал от [Геннадия] Старостина передачи указанной суммы — 6 млн 700 тыс. рублей.

Один из источников «Реального времени» утверждает, что сам Старостин в долг у Муслимова не брал, но привел к нему того самого заемщика, который позже пропал вместе с деньгами. После чего Старостина якобы убедили написать расписку, взяв долг на себя.

В ходе заседания по аресту следователь обвинил полпреда еще и в оказании сопротивления при задержании, правда, детали раскрывать не стал. Сам Муслимов какие-либо противоправные действия отрицает.

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Ирина Плотникова