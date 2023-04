В Казани появилась третья кикшеринговая компания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Как стало известно «Реальному времени», сегодня на улицах Казани появились самокаты Яндекс Go, которые можно забронировать через одноименное приложение. Для аренды доступны модели Ninebot Max Plus 2022 года выпуска.

Как рассказали в пресс-службе компании, все самокаты оборудованы в соответствии с правилами дорожного движения. Так, например, их максимальная скорость составляет 20 км/ч, а в местах большого скопления людей она будет снижаться до 5—15 км/ч.

Такие зоны определены, учитывая плотность и среднюю скорость пешеходного потока, а также близость школ, детских садов и площадок. В запрещенных зонах скорость самоката и вовсе будет снижаться до нуля.

Согласно правилам, запрещается вставать на один самокат вдвоем и пить алкоголь до и во время поездки. Кроме того, жизнь и здоровье пользователей во время поездки будут застрахованы. Стоит отметить, что в настоящее время такие самокаты доступны лишь в центральном районе города, но со временем их география будет расширяться.

— Казань — новый город, в котором появятся самокаты Яндекс Go. Здесь сервис будет представлен впервые, но с учетом опыта работы в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Самокаты в Яндекс Go позволят жителям и гостям Казани по-новому взаимодействовать с городом, быть более мобильными и открыть для себя новые транспортные сценарии, — рассказал руководитель сервиса Самокаты Яндекс Go Леонид Ясиновский.

Фото: предоставлено Яндекс Go

Напомним, 7 апреля в Казани стартовал сезон кикшеринга. Точное количество СИМов, выведенных на улицы города, пока не уточняется. Whoosh считает, что Казани для полноценной работы транспортной модели необходимо более 2 тысяч парковок для электросамокатов. Власти города предложили им для работы в десять раз меньше.



В планах сервиса кикшеринга было увеличение количество электросамокатов в Казани на 40%, до 2,8 тысячи. Там указывали, что в городе «масштаб работы кикшеринга в прошлом году был недостаточным».

В начале апреля вывести свои средства передвижения в Казани планировал и Urent. Ожидается, что в этом году на улицах столицы Татарстана появится более 2,5 тысячи новых электросамокатов от этой компании — это на 400 больше, чем два года назад.



Стоит отметить, что в прошлом году сезон электросамокатов в столице Татарстана начался в конце апреля. В городе на 500 пунктах также работали сервисы Whoosh и Urent, подписавшие соглашение о взаимодействии между Комитетом по транспорту Казани.



Максим Кокунин