В Казани начнут обрабатывать от клещей прогулочные береговые зоны озера Кабан

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани уже во вторник, 11 апреля, начнут обработку от клещей прогулочных береговых зон Верхнего, Среднего и Нижнего Кабана. Об этом сообщает мэрия в соцсетях.

Так, сотрудники исполкома ответили на жалобы местной жительницы. Она отметила, что зафиксировано «огромное количество укусов клещей».

— Как сообщают в Управлении административно-технической инспекции, противоклещевую обработку начинает проводить МБУ «Дезинфекционная станция города Казани» после письма об активности клещей от Центра гигиены и эпидемиологии в РТ, — отметили в мэрии.

Фото: pxhere.com

На прошлой неделе «Реальное время» писало, что в 25 районах Татарстана зарегистрировано 113 укусов клещей. Из них 15 — в Казани, 18 — в Челнах, 17 — в Нижнекамске. По другим территориям выявлены единичные случаи.



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Айрат Назипов