В Госдуме хотят смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госдуме предложили смягчить наказание за отсутствие у водителя документов на автомобиль. С такой инициативой выступили депутаты ГД, копию законопроекта разместил в telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.



Он отметил, что наказание нельзя смягчать, «если авто числится в угоне и на него нет документов, либо нет бумаг (отметок в них), требуемых законодательством Таможенного союза».

Авторы инициативы объяснили позицию тем, что отсутствие документов никак не сказывается на безопасности дорожного движения. Отметим, что сейчас за отсутствие у водителя свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) предусмотрен административный штраф в 500 рублей, а также автомобиль эвакуируют на спецстоянку.



В конце прошлого года в Татарстане вынесли первые приговоры с использованием новых норм закона против нарушителей ПДД, используя новеллу законодательства. Так, в Кукморском районе первыми в республике начали применять новый законный способ борьбы с нарушителями-рецидивистами — изымать в доход государства автомобили как орудия преступления.



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Илина Хакимова