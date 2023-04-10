Психолог рассказала о пользе лечебной физкультуры

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Правильная лечебная физкультуры способствует восстановлению эмоционального состояния человека. Об этом рассказала акционер здравницы «Лаго-Наки» по медицине, разработчик медицинских программ, психолог, кинезиолог Анна Овсяницкая, передает Daily Moscow.

По ее словам, тренировки необходимо подбирать индивидуально. В зависимости от ситуации они содержат элементы нейрорефлекторной гимнастики, работу с миофасциальными цепями, а также элементы телесно-ориентированной психотерапии.

Эксперт отметила, что разумная двигательная активность способствует восстановлению работы центральной нервной системы и снижает стрессовую нагрузку. Однако неподготовленным людям следует начинать физическую нагрузку поэтапно.

Напомним, врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов рассказал, как правильно бегать. По его словам, бегать можно только при нормальном индексе массы тела (ИМТ), а нагружать организм постепенно.

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Елизавета Пуншева