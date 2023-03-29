На пожаре в Тетюшах погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Смертельный пожар произошел в Тетюшах на улице Чехова. Он унес жизнь 67-летнего владельца частного дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану,

Огонь вспыхнул поздним вечером 28 марта в одноэтажном бревенчатом жилом доме. Пожарным понадобилось около 20 минут, чтобы полностью справиться с пламенем. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Отмечается, что погибший часто курил и выпивал в доме, а на замечания не реагировал.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Накануне «Реальное время» писало, что в Бугульме пожарным удалось спасти из горящего дома пятерых жильцов. Очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного кирпичного многоквартирного дома. Там загорелись вещи. К моменту приезда пожарных едкий дым распространился по всему подъезду.

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Айрат Назипов