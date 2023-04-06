Ресторатор об уходе IKEA: «Уход именно этой компании был наиболее ощутим»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уход компании IKEA оказал влияние и на ресторанный бизнес. Однако сейчас предпринимателям удалось полностью заместить шведскую мебель на российские и китайские товары, рассказал РБК «Татарстан» основатель ресторанов «На крыше», «4 кухни», сооснователь «Ван Гог» Константин Кудрявцев:

— Пожалуй, уход именно этой компании был наиболее ощутим. Но часть номенклатуры выпускалась в России, и производители быстро сориентировались и начали поставлять продукцию на различные маркетплейсы, где ее можно найти и купить. Хотя появилось и много аферистов, якобы предлагающих икеевский ассортимент. С одними мы даже успели столкнуться, заказав чайники для заведений и ничего не получив, — отметил он.

Фото: rt.rbc.ru

По словам Кудрявцева, объем поставок из Китая после ухода шведской компании в разы увеличился. Оттуда заказывают микроэлектронику, свет, мебель. При этом развивается и российский мебельный рынок.

— Я считаю, что мебель — это сейчас мощнейшая точка роста для российских производителей. Помимо ухода ИКЕА, есть очень много факторов для того, чтобы мебельный рынок начал меняться. Старые игроки, которые производили старомодные изделия из некачественных материалов, будут схлопываться в отличие от тех, кто будет поставлять стильную и качественную продукцию по оптимальным ценам, — объяснил ресторатор.

Напомним, аналог магазина IKEA может открыться в Казани в 2023—2024 годах. Белорусская компания Swed House планирует занять площади ушедшей шведской организации. Первая точка в Москве откроется уже 15 апреля.



Также в середине февраля сообщалось, что шведская Ingka Group, владеющая сетью IKEA и торговыми центрами «Мeга», начала искать покупателя более чем на 2 млн «квадратов» нeдвижимости в Роcсии. Велись переговоры как минимум с двумя пoтенциальными покупателями, чьи имена не раскрывались. Вместе с тем Ingka Centres, управляющая торговыми центрами «Мега» в России, заявила, что не ведет переговоров со Swed House о размещении на пустующих после ухода IKEA площадях.



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Елизавета Пуншева