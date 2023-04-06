В США пятилетняя девочка заказала товаров на $4000

Фото: скриншо

В США пятилетняя девочка воспользовалась телефоном матери и заказала товаров на $4000. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на UPI.

Мать девочки Джессика Нуньес рассказала, что отдала дочке Лиле телефон для того, чтобы она могла себя чем-то занять по дороге домой. Однако позже американка выяснила — девочка вместо игр посетила Amazon, сделав там ряд крупных покупок.

Так, ребенок заказал пять розовых велосипедов, детский джип на батарейках и десять пар женских ковбойских сапог.

Несмотря на то, что Джессике удалось отменить некоторые заказы, часть товаров курьеры благополучно доставили. По словам американки, накануне дочка заявила ей, что хочет велосипед.

— Она еще слишком маленькая, чтобы ездить на нем. Я не знаю, как она нашла именно этот товар, — призналась Нуньес.

Сейчас женщина пытается вернуть заказанные товары обратно, а этот курьезный случай называет уроком для самой себя.

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Антон Гаврилов