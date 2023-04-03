Айрат Гайнуллин, ГК «Колорит»: «Что будет с офлайн-розницей, предсказать сложно»

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Как выяснило «Реальное время», казанское ООО «Колорит», чей офис расположен по улице Технической, объявило о собственной ликвидации. Причем ликвидатором компании выступает ее нынешний собственник Руслан Шакиров, который до августа прошлого года занимал пост заместителя экс-учредителя фирмы Айрата Гайнуллина. Однако еще тогда Гайнуллин сообщил, что смена руководства никак не отразится на деятельности «Колорита», так как бренд остается за ним. Говоря о нынешней ситуации, бизнесмен пояснил изданию, что процедура ликвидации носит лишь «технический» характер, а сама сеть магазинов продолжает работать и развиваться.

«Негативные события пошли нашему товару только в плюс»

Напомним, в прошлом году Айрат Гайнуллин рассказывал, что сеть розничных магазинов юридически уже давно не относится к «Колориту». По его словам, часть магазинов работают как юрлица, а еще часть — как ИП. При этом сам бренд, который ранее принадлежал компании, теперь находится в его личном ведении.

«Реальное время» обратилось к предпринимателю с просьбой прокомментировать ликвидацию фирмы. Как пояснил Гайнуллин, речь о закрытии магазинов не идет и вся сеть по-прежнему продолжает свою работу. Более того, в скором времени будет открыта и новая точка:

— Мы открываем новый магазин, но о том, где он будет, пока не стоит говорить. Мы только еще заключили договор. Географически он находится не в Казани. Это район Татарстана. Конечно, наш формат в основном ориентирован на город. Это строймаркет шаговой доступности. Если действительно удачно подобрать место, то в городе он неплохо работает, — сказал он.

По словам бизнесмена, ликвидация компании никак не связана с сетью магазинов. Также он отметил, что сложившаяся за последний год ситуация на рынке в некоторых моментах лишь идет на пользу его бизнесу.

— Сейчас у нас дела идут нормально, стабильно. Прошлый год для нас сложился вполне удачно. Все негативные события пошли нашему товару только в плюс. У людей начинается ажиотаж, и они активнее покупают. Конечно, не только по этой причине, но и в целом мы нормально отработали. Если говорить про начало этого года, то январь, февраль и начало марта были слабоваты. Это если сравнить с аналогичным периодом прошлого года. В феврале 2022 года началась спецоперация, и из-за этого был большой объем продаж, а сейчас он меньше. Это не совсем корректное сравнение, но все же хотелось бы, чтобы продавалось больше. Сейчас вот к концу марта продажи шли активнее. Возможно, это было связано с погодой, — рассказал Гайнуллин.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

«Проникновение интернет-магазинов на наши локальные рынки — это тревожная тенденция»

Говоря о других изменениях в бизнесе Гайнуллин отметил, что на сегодняшний день главным трендом для любого из видов розничной торговли стал переход с физических магазинов в интернет.

— Сейчас вообще самая популярная тема — это маркетплейсы и интернет. Поэтому мы больше в этом направлении и работаем. Что будет с офлайн розницей, предсказать сложно. Поэтому и далеко идущих планов мы не строим, — поделился он и отметил, что они уже вышли на один из из маркетплейсов.

По его словам, с развитием интернет торговли главная конкуренция также перенеслась в цифровое пространство. Что же касается настоящих магазинов, то тут, как отметил бизнесмен, все достаточно стабильно, так как новых игроков на рынке становится все меньше.

— Новых конкурентов у нас особо то не появилось, потому что гипермаркеты не открывались. Поэтому они остались такими, какими и были. Все же новые конкуренты — это новые виды торговли. То есть это все, что связано с интернетом. Проникновение интернет-магазинов на наши локальные рынки — это тревожная тенденция. У людей к таким магазинам очень большой интерес. Динамика их развития тоже очень высокая. Нужно держать ухо востро и быть в тренде. Что касаемо физических магазинов, то это все же вопрос локации. Если магазин стоит в удачном месте, то у него все хорошо, — рассказал Гайнуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Предприниматель отметил, что в нынешних реалиях граждане перестал интересовать масштабный ремонт, что негативно сказывается на всем строительном рынке. Однако небольшой рост интереса в этой области все же возможен, потому как продажи в конце марта начали выравниваться к уровню прошлого и позапрошлого года.

— В целом ситуация на рынке сейчас не очень хорошая. Все это, конечно, связано с политикой и нынешними событиями. Когда ситуация такая непредсказуемая, то и делать какие-то большие вложения или масштабные ремонты люди не торопятся. В большей степени это все какие-то обновления или краткосрочные ремонты, но не капитальные. Я думаю, что еще надолго так все и останется, но может чуть-чуть все-таки будет рост. Ну и как я уже сказал, сейчас основные тренды и изменения — это переход в онлайн торговлю и электронная коммерция, — подчеркнул он.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Казанская DIY-сеть с заказами по России

Компания «Колорит» появилась на рынке стройматериалов в декабре 1995 года. Сегодня в ее сети 12 розничных магазинов формата «магазин у дома», а количество сотрудников более 300 человек. Стоит отметить, что практически все ее точки находится в Казани и один магазин в Рыбной Слободе. На своем сайте компания сообщает, что среди ее клиентов «крупные строительные организации, государственные органы власти, муниципалитеты, сети DIY федерального и регионального значения, индивидуальные предприниматели».



Так, фирма выступала поставщиком стройматериалов в госконтрактах на общую сумму 1,8 миллиона рублей для предприятий Нижнекамска, Казани и Нижнего Новгорода. В 2021 году выручка компании составила 36 миллионов рублей, чистая прибыль — 6 миллионов. Самым успешным для сети был 2014 год, когда ее оборот достигал 916 миллионов.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Основным видом деятельности компании указана «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом», а также 24 дополнительных, в том числе торговля различными строительными и лакокрасочными материалами. Как писало «Реальное время», Айрат Гайнуллин и ООО «Колорит» в 2015 году вошли в рейтинг владельцев самых дорогих бизнес-центров Казани — фирма является правообладателем БЦ «Авангард» на улице Владимира Кулагина, 10.

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Максим Кокунин