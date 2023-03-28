Новости общества

07:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ВВС США заявили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия

21:08, 28.03.2023
ВВС США заявили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия
Фото: pxhere.com

Последние испытания перспективной американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования прошли неудачно, сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Испытания проводились 13 марта: ракету AGM-183 ARRW выпустили с борта стратегического бомбардировщика B-52H у побережья Калифорнии. США отстают в разработке гиперзвукового оружия — в России и Китае такие системы уже находятся на вооружении, сообщает «РИА Новости».

В начале марта президент США Джо Байден заявил, что разработка гиперзвуковых ракет требует расширения промышленных мощностей. Он распорядился отменить ряд ограничений закона об оборонном производстве.

В марте сообщалось, что российские подводные лодки, в том числе и стратегические, могут быть вооружены крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также