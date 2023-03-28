Ребенок пострадал в столкновении двух иномарок в Чистополе

Фото: прокуратура Татарстана

Серьезная авария произошла сегодня, 28 марта, около 15.25 в Чистополе. Об этом рассказал старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

— По предварительным данным, автомобиль Nissan Tiida выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lifan Solano. В результате ДТП различные травмы получили водители обоих автомобилей и один малолетний пассажир. Всех пострадавших госпитализировали, — отметил он

На место происшествия выезжал Чистопольский городской прокурор Тимур Дияров. По факту аварии организована доследственная проверка, ее ход контролирует городская прокуратура.

Фото: прокуратура Татарстана

Сегодня в поселке Алексеевское произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и сбил малолетнего велосипедиста. От полученных травм мальчик скончался.

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Айрат Назипов