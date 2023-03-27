В Казани число обращений в автосервисы от «жертв дорожных ям» выросло в два раза — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Число обращений в автосервисы Казани от водителей, чьи автомобили пострадали от дорожных ям, увеличилось в два раза, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



На улице Адмиралтейской после схода снега стали видны ямы шириной 2 метра. На 100-метровом отрезке можно насчитать 50 ям. Автомобилисты отмечают — сейчас ездить по таким ямам означает повредить автомобиль.

— Ездить невозможно, ходовая часть убивается… [здесь] проехать — это надо ездить на внедорожнике либо на кроссовере. Ходовая часть гремит, конечно, пару раз задевали и днище, и бампер. Ну, то есть проезжаем мы максимально аккуратно..., — рассказал житель города Айнар Лазарев.

Глубокие ямы образовались и на проспекте Победы, в районе дома №139 — здесь их с десяток. Самая глубокая — около 15 сантиметров. Жители говорят, что выбоины появляются здесь на протяжении трех лет.

На одну точку автосервиса в Казани за день приходится до 30 жертв дорожных ям. Ремонт колес можно отнести к дорогим видам ремонта — он стоит от двух тысяч рублей и выше, пояснили в автосервисе.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в конце прошлой недели поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства РТ проконтролировать ямочный ремонт в регионе после жалоб в социальных сетях.

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Маргарита Головатенко