Новости общества

07:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани число обращений в автосервисы от «жертв дорожных ям» выросло в два раза — видео

20:55, 27.03.2023
В Казани число обращений в автосервисы от «жертв дорожных ям» выросло в два раза — видео
Фото: кадр видео/ТНВ

Число обращений в автосервисы Казани от водителей, чьи автомобили пострадали от дорожных ям, увеличилось в два раза, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На улице Адмиралтейской после схода снега стали видны ямы шириной 2 метра. На 100-метровом отрезке можно насчитать 50 ям. Автомобилисты отмечают — сейчас ездить по таким ямам означает повредить автомобиль.

— Ездить невозможно, ходовая часть убивается… [здесь] проехать — это надо ездить на внедорожнике либо на кроссовере. Ходовая часть гремит, конечно, пару раз задевали и днище, и бампер. Ну, то есть проезжаем мы максимально аккуратно..., — рассказал житель города Айнар Лазарев.

Глубокие ямы образовались и на проспекте Победы, в районе дома №139 — здесь их с десяток. Самая глубокая — около 15 сантиметров. Жители говорят, что выбоины появляются здесь на протяжении трех лет.

На одну точку автосервиса в Казани за день приходится до 30 жертв дорожных ям. Ремонт колес можно отнести к дорогим видам ремонта — он стоит от двух тысяч рублей и выше, пояснили в автосервисе.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в конце прошлой недели поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства РТ проконтролировать ямочный ремонт в регионе после жалоб в социальных сетях.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также