Средняя стоимость домашней аптечки составила 913 рублей — это много или мало?

За год домашняя аптечка в России подорожала на 16%. Средняя стоимость по состоянию на февраль 2023-го составила 913 рублей, подсчитали «Ведомости» на основе последних данных официальной статистики.

При расчете стоимости домашней аптечки учитывались жаропонижающие, обезболивающие, антигистаминные, ранозаживляющие препараты, капли в нос, средства от запора, спазмолитики и так далее. В частности, в список вошли парацетамол, ибупрофен, нимесулид, но-шпа, активированный уголь, мазь «Левомеколь», эналаприл, бисакодил и супрастин.

Большая часть препаратов за год подорожала. Заметнее всего выросла средняя цена упаковки но-шпы за 100 таблеток — на 38,5%, до 322,1 рубля, и активированного угля (10 таблеток по 100 мг) — на 31,3%, до 15,06 рубля. Часть лекарств за этот период подешевела. Например, средняя цена упаковки из 10 таблеток эналаприла снизилась на 7,3%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

913 рублей — это:

$11,94 , или €11,08, по курсу ЦБ на сегодня;

, или по курсу ЦБ на сегодня; три водительские аптечки (средняя цена стартует от 300 рублей), либо две детские аптечки (около 400 рублей), либо одна аптечка первой помощи работникам предприятий и учреждений (около 900 рублей);

(средняя цена стартует от 300 рублей), либо (около 400 рублей), либо (около 900 рублей); 60 упаковок активированного угля (10 таблеток по 100 мг — 15,06 рубля), или 31 упаковка анальгина (около 28,92 рубля за одну), или 21 баночка йода (43,05 рубля за одну), или четыре тубы мази «Левомеколь» (в среднем 193,33 рубля за штуку);

(10 таблеток по 100 мг — 15,06 рубля), или (около 28,92 рубля за одну), или (43,05 рубля за одну), или (в среднем 193,33 рубля за штуку); четыре таблетницы (в среднем 210 рублей за штуку), либо две походные аптечки для хранения лекарств без наполнения (около 450 рублей за штуку), либо одна сумка-органайзер для хранения лекарств (примерно 700—800 рублей);

(в среднем 210 рублей за штуку), либо (около 450 рублей за штуку), либо (примерно 700—800 рублей); больше среднего чека: в российской аптеке — почти в 1,5 раза (622 рубля по итогам третьего квартала 2022 года), в сетевой аптеке — в 1,4 раза (640 рублей);

(622 рубля по итогам третьего квартала 2022 года), (640 рублей); на 155 рублей меньше выплаты за два дня на больничном — в 2023 году минимальная выплата в среднем составит 533,98 рубля в день, или 1 068 рублей за два дня;

— в 2023 году минимальная выплата в среднем составит 533,98 рубля в день, или 1 068 рублей за два дня; меньше десятой части годовых трат половины россиян на лекарства — согласно одному из исследований, 55% опрошенных тратят в год максимум 10 тысяч рублей;

— согласно одному из исследований, 55% опрошенных тратят в год максимум 10 тысяч рублей; меньше 5% от среднемесячной зарплаты фармацевта: в Волгограде — 2% (45 тысяч рублей); в Уфе, Самаре, Перми и Омске — 1,8% (50 тысяч рублей); Нижнем Новгороде и Челябинске — 1,75% (52 тысяч рублей); в Казани и в Красноярске — 1,66% (55 тысяч рублей); в Санкт-Петербурге — 1,3% (70 тысяч рублей); в Москве — 1,07% (85 тысяч рублей).

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Татьяна Демина