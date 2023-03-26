В Татарстане зафиксировали увеличение продолжительности жизни плюс 3,65 года — до 74,93 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России по итогам 2022 года зафиксировали рекордный с 1990-х годов рост увеличения продолжительности жизни — так, она составила 72,76 года. Годовой прирост составил 2,66 года. Это следует из предварительных данных Росстата по ожидаемой продолжительности жизни при рождении, сообщает РБК.

Наибольшие темпы роста продемонстрировали Саратовская область (+3,79 года, до 72,87), Татарстан (+3,65 года, до 74,93), Москва (+3,64 года, до 78,19), Рязанская область (+3,59 года, до 72,2), Липецкая область (+3,55 года, до 72,13).

В отчетном году ожидаемая продолжительность жизни выросла во всех регионах, кроме Ингушетии. Там было зафиксировано снижение показателя на 2,15 года, до 78,37 года.



Стоит сказать, что увеличение продолжительности жизни произошло после двухлетнего спада на фоне пандемии коронавируса, когда показатель упал 1,8 года, а потом в 2021 году — еще на 1,4 года. И в 2020, и в 2021 году увеличилась смертность среди жителей России: : число умерших в эти годы выросло на 19 и 36% соответственно по сравнению с 2019 годом. В прошлом году показатель уменьшился, но все равно превышал на 6% допандемийный уровень.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Общая смертность в Татарстане в 2022 году осталась в минувшем году самой низкой в ПФО и составила 11,5 на 1 тысячу населения. В структуре смертности онкологические заболевания занимают второе место, а на первом — болезни системы кровообращения. При этом более 9 тысяч скончавшихся в 2022 году татарстанцев — 22% от общего числа умерших — были в трудоспособном возрасте, а зоной особого риска стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова