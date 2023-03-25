СМИ сообщили о нехватке трупного материала для обучения медиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Частные образовательные проекты в России заявили о нехватке биоматериалов для обучения прикладной анатомии на телах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В нескольких таких компаниях основной поставщик трупов для задач науки, США, прекратил продавать их в Россию.

— Нам показалось, что это чисто политическое решение. Все медкомпании, которые с нами работали, не только по биоматериалам, отказались от продления контрактов, оставив их не расторгнутыми, а замороженными, — прокомментировал ситуацию коммерческий директор образовательного проекта Moscadaver Олег Колесов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из-за санкций цена кадавера выросла на 80—100%, а стоимость курсов для врачей — на 20—30%. Поставку отлаживают в рамках параллельного импорта.

Впрочем, в вузах, подведомственных Минздраву, заверили, что нехватки трупного материала не испытывают, а систему импортозамещения внедрять не придется.

Например, первый проректор Казанского госмедуниверситета Минздрава России Лайсан Мухарямова объяснила, что вуз «не использует и не использовал зарубежный трупный материал».

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Айрат Назипов