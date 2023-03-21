Сайты автопроизводителей Porsche и Seat стали недоступны для российских пользователей

Сайты автопроизводителей Porsche и Seat, входящих в состав концерна Volkswagen Group, стали недоступны для российских пользователей. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Уточняется, что в настоящее время получить к ним доступ россияне могут только с использованием VPN. При этом прочие сайты концерна, на которых представлен модельный ряд автомобилей, по-прежнему открываются из России.

Как рассказал инженер по безопасности хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Артем Мышенков, ограничить доступ к порталам концерна могли администраторы сайтов или провайдеры.

— На сайтах компании Porsche блокировка есть на стороне веб-сервера (ошибка 403). На сайтах же компании Seat вероятно блокировка на стороне сервера DNS, который хранит информацию о данных доменах. Включить блокировку мог администратор сайта или DNS-сервера. Также это мог сделать провайдер в том месте, где находится данный DNS-сервер, — сказал он.

Фото: скриншот

Напомним, в декабре ассоциация «Российских автомобильных дилеров» сообщила, что к концу года только 14 брендов из 60 остались на автомобильном рынке страны.

— Из них три бренда — отечественные. Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные — китайские: Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda», — подчеркнули в ассоциации.

Как уточнили в РОАД, почти все европейские, американские и корейские бренды приостановили поставки автомобилей в Россию.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин