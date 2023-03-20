На пожаре в казанской многоэтажке погибла женщина

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На пожаре в 16-этажном многоквартирном доме в Казани погибла женщина. Ее нашли в горящей квартире. Хозяйку жилища передали медикам, но спасти пострадавшую не удалось, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

— Горели вещи и мебель в квартире на 3-м этаже. На балкон горящей квартиры пожарные установили трехколенную лестницу, по которой спасли мужчину. Еще одно звено газодымозащитной службы пожарной охраны проникло в квартиру через подъезд по лестничному маршу и спасло из горящей квартиры ребенка. Пострадавшие мужчина и ребенок переданы медикам, — рассказали в ведомстве.

Пожарные полностью ликвидировали открытое горение спустя полчаса с момента вызова. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, накануне в 7-м Ноксинском переулке загорелся частный дом. В результате инцидента никто не пострадал.

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Айрат Назипов