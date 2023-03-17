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В Казани к системе видеонаблюдения за светофорами подключили более 80 камер

21:48, 17.03.2023 1
В Казани к системе видеонаблюдения за светофорами подключили более 80 камер
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани к системе видеонаблюдения за светофорами подключили 87 видеокамер, благодаря которым в онлайн-режиме можно наблюдать за дорожно-транспортной ситуацией на городских перекрестках, сообщили в мэрии города.

Видеокамеры установили на перекрестках улиц Профсоюзной — Астрономической, Московской — Камала, Павлюхина — Шаляпина, на пересечении проспекта Амирхана и улицы Воровского, проспекта Ибрагимова и улицы Волгоградской и др.

Система видеонаблюдения позволяет диспетчеру МКУ «АСУДД» более оперативно принимать решения по управлению ремонтными бригадами. Сохраняется видеоматериал и при ДТП, его можно в дальнейшем предоставить ГИБДД, указали в Комитете по транспорту Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 мар
    на светофорах аварии часто, поэтому камеры точно не лишние
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