В Казани к системе видеонаблюдения за светофорами подключили более 80 камер

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани к системе видеонаблюдения за светофорами подключили 87 видеокамер, благодаря которым в онлайн-режиме можно наблюдать за дорожно-транспортной ситуацией на городских перекрестках, сообщили в мэрии города.



Видеокамеры установили на перекрестках улиц Профсоюзной — Астрономической, Московской — Камала, Павлюхина — Шаляпина, на пересечении проспекта Амирхана и улицы Воровского, проспекта Ибрагимова и улицы Волгоградской и др.

Система видеонаблюдения позволяет диспетчеру МКУ «АСУДД» более оперативно принимать решения по управлению ремонтными бригадами. Сохраняется видеоматериал и при ДТП, его можно в дальнейшем предоставить ГИБДД, указали в Комитете по транспорту Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко