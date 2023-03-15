В Татарстане обновят школы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Татарстана утвердили комплекс мер по обновлению материально-технической базы образовательных организаций в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Региональным координатором по реализации мероприятий по обновлению базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической и творческой деятельности, занятий физкультурой и спортом в школах назначили Минобрнауки РТ.

Министерство должно выполнить 14 задач. Среди них подготовка сметной документации и фотоматериалов, проведение мониторинга, заключение финансовых соглашений и другие.

Фото: mon.tatarstan.ru

Отметим, что проект «Успех каждого ребенка» призван дать равный доступ детям к актуальным и востребованным программам допобразования. Также он должен выявить таланты каждого ребенка.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов