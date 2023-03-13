Обеспечение работы единой горячей линии «122» обойдется Татарстану в 31,8 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На обеспечение функционирования единой горячей линии «122» для оперативного консультирования татарстанцев готовы потратить 31,8 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Заплатят за услугу из республиканского бюджета.

За почти 32 миллиона рублей подрядчик обязуется подключить КЦ «122» к специальному программному обеспечению региональных медицинских информационных систем, необходимому для записи позвонивших граждан к врачу, вызова врача на дом и так далее. Он же должен обеспечить наличие в штате либо на договорной основе как минимум 146 операторов с возможностью предоставления трехкратного обученного резерва таких сотрудников. Из них не менее 20 человек должны иметь медицинское образование.

Согласно проекту госконтракта, подрядчик обязуется обеспечить соблюдение нескольких «параметров ключевых показателей эффективности в условиях динамически меняющейся нагрузки». В частности, среднее время ожидания до соединения с оператором не может превышать 1 минуту, а консультативное обслуживание должно длиться в среднем 5 минут.

Оказывать услугу придется до конца 2023 года. Заказчик — Центр цифровой трансформации Татарстана.

С сентября 2022 года единая горячая линия «122» задействована для консультирования по вопросам частичной мобилизации. Изначально она использовалась для разъяснений по обращениям, связанным с пандемией коронавируса и введенными из-за нее ограничениями.



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Татьяна Демина