В КНР назначили нового премьера Госсовета

Члена постоянного комитета политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ли Цяна назначили премьером Госсовета КНР. Его кандидатуру в субботу утвердили депутаты всекитайского собрания народных представителей, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

Кандидатуру Ли Цяна выдвинул Си Цзиньпин, накануне переизбранный на пост председателя КНР.

Фото: ru.wikipedia.org

Ли Цян — китайский политик. В ряды компартии он вступил в 24 года. В период с 2004 по 2007 годы работал под прямым руководством Си Цзиньпина. Сейчас Цян должен выдвинуть кандидатуры на посты вице-премьеров, министров и глав управлений, также одна из его предстоящих задач заключается в том, чтобы сформировать правительство.

Накануне депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Всего в голосовании участвовали 2 952 человека.

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Антон Гаврилов