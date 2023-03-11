Исследование: 46% казанцев расскажут руководству о коллеге, передающем информацию конкурентам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

47% казанцев донесут руководству на коллегу, который передает информацию конкурентам. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Также аналитики выяснили, что 20% опрошенных в таком случае предпочтут отмолчаться — некоторые от этой доли респондентов признались, что попросят коллегу самого все рассказать начальству.

Каждый третий опрошенный затруднился ответить на вопрос — ряд респондентов объяснили свою позицию тем, что в подобном случае первым делом поговорят со своим коллегой и постараются сделать так, чтобы он отказался от подобной стратегии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В большинстве своем об утечке информации чаще всего сообщают респонденты в возрастной категории до 24 лет — 73%. Реже так поступают опрошенные в возрасте от 25 до 44 лет — 46%.

25 января аналитики SuperJob выяснили, что 14% казанцев ежедневно расстраиваются из-за своего начальства. Также отмечалось, что руководители каждый день разносят опрошенных, которые зарабатывают примерно 50 тысяч рублей (17%). При этом меньшую критику от вышестоящего руководства получают те респонденты, чье жалованье превышает 80 тысяч рублей (12%).

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Антон Гаврилов