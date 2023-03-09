В Белоруссии разрешили казнить чиновников за государственную измену

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Документ позволяет применять смертную казнь в отношении должностных лиц за государственную измену, пишет RT.

В частности, закон распространяет уголовную ответственность за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности.

— За измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания — смертной казни, — отмечается в документе.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О том, что такой законопроект готовится в Белоруссии, «Реальное время» писало еще в начале декабря. Тогда закон в первом чтении приняла нижняя палата парламента страны.

Белоруссия — единственное государство в Европе и СНГ, в котором не отменили смертную казнь. Евросоюз неоднократно осуждал Белоруссию за подобную меру наказания. В сентябре 2021 года Совет Европы призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь.

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Айрат Назипов