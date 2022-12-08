В Белоруссии планируют ввести смертную казнь для должностных лиц за госизмену

Фото: kremlin.ru (президент Белоруссии Александр Лукашенко)

Нижняя палата парламента Белоруссии приняла в первом чтении законопроект о смертной казни должностных лиц за госизмену. Об этом сообщает «РИА Новости».

Изменения планируют внести в статью 356 УК Белоруссии. Санкцию за госизмену для должностных лиц решили ввести в целях «оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству».

Согласно законопроекту, мера наказания в виде смертной казни будет распространяться на лиц, которые занимают государственную должность или находятся в статусе военнослужащего.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Поправки вступят в силу только после того, как законопроект одобрит верхняя палата парламента Белоруссии и подпишет президент страны.

Белоруссия — единственное государство в Европе и СНГ, в котором не отменили смертную казнь. Евросоюз неоднократно осуждал Белоруссию за подобную меру наказания. В сентябре 2021 года Совет Европы призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь.

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Антон Гаврилов