В Казани за круглым столом встретятся представители крупнейших нефтегазовых компаний России
С 13 по 14 марта в Казани пройдет Конгресс по цифровизации нефтегазовой отрасли России: NEFT 4.0. Мероприятие посвящено последним цифровым технологиям и новым стратегиям развития нефтегазовой отрасли.
Событие объединит представителей ВИНК, EPC, НПЗ\НХК, нефтегазодобывающие компании, операторов трубопроводов, государственные структуры, производителей софта, технологий и оборудования.
Гостей мероприятия ждет насыщенная деловая программа, запланировано обсудить возможности цифровой трансформации нефтегазовой промышленности в новых условиях, автоматизацию нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, строительство промышленных объектов.
Конгресс NEFT 4.0 направлен на поддержку отечественных предприятий в условиях переформатирования рынка IT. Спикерами и участниками мероприятия станут представители ведущих российских компаний: СИБУРа, «Башнефти», «КазМунайГаза», Совета развития стратегических партнерств в нефтегазовой отрасли, ТатНИПИнефти и «Белоруснефть-Нефтехимпроекта».Мероприятия
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