Казанская группа «Волга-Волга» представила премьеру клипа на свою самую известную песню

Фото: ВИА «Волга-Волга»

ВИА «Волга-Волга» снял клип на песню «Ира» и приурочил его премьеру к Международному женскому дню и 25-летию группы. Об этом «Реальному времени» рассказали представители музыкальной группы.

— Ира — это собирательный женский образ. Так получилось, что песня стала визитной карточкой нашей группы, и где бы мы ни играли, зал всегда очень настойчиво просит ее исполнить, —рассказал художественный руководитель и солист «Волги-Волги» Антон Салакаев

Героинями нового клипа «Волги-Волги» стали бабушки. В нем снялся Андрей Рожков из «Уральских пельменей» в образе бабы Нюры, участницы группы «Бурановские бабушки». А также бабушки из Баку, Душанбе, Флориды, Улан-Удэ, Казани, из сел Татарстана, бабушки марийские и башкирские. В клипе снялась бабушка Антона Салакаева, которой исполнилось 94 года.

— Версий у клипа было множество. Но неожиданно пришла идея снять в нем бабушек и признаться таким образом в любви тем, кто бесконечно дарит нам тепло и заботу. Снимали мы в формате home video — клип и получился очень домашним, уютным, — добавил музыкант.

ВИА «Волга-Волга» — это музыкальная группа из Казани. Официально она была создана в 1997 году, хотя коллектив был образован за шесть лет до этого. Сами музыканты описывают свой стиль как «ска-фолк-рок-бардак».

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Айрат Назипов