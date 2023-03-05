Глава Всемирной продовольственной программы ООН призвал продлить зерновую сделку «любой ценой»

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли призвал продлить зерновую сделку. Об этом пишет RT.

— Это соглашение необходимо продлить любой ценой. Одна Украина способна прокормить 400 млн человек в мире, ВПП, только благодаря этой сделке, может оказать помощь 36 млн человек, — сообщил он.

Бисли предупредил, что, если зерновая сделка не будет продлена, «население Земли окажется в опасности».

Фото: flickr.com

Зерновую сделку 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В начале марта в МИД России отметили, что зерновая сделка не работает. Запад саботирует выполнение меморандума Россия — ООН, подчеркнули в ведомстве.

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Айрат Назипов