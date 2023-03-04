В Казани проходит Кубок МЧС России по пожарно-спасательным видам спорта — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казани проходит Кубок МЧС России по пожарно-спасательному спорту, в нем принимают участие спортсмены со всей страны. Участникам предстоит пройти три испытания: полоса препятствий, подъем по штурмовой лестнице и двоеборье.



Соревнования продлятся три дня. Ребята, показавшие лучшие результаты, отправятся в составе сбора России на чемпионат мира по пожарно-спасательным видам спорта, который пройдет летом в Саранске.

— Наши спортсмены занимают передовые позиции в мире. Сборная России детская в течение двух лет является действующим чемпионом мира, — отметил председатель Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Алексей Крылов.



Для некоторых ребят соревнования — не просто спорт, а профессиональная подготовка: многие из них в будущем станут спасателями. Все оборудование, которое применяется в турнире, используется и при тушении пожаров.

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Маргарита Головатенко