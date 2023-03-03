Прокуратура организовала проверку по факту пожара на объекте культурного наследия в Чистополе
Прокуратура Чистополя организовала проверку по факту пожара в двухэтажном доме на улице Ленина. Дом входит в состав охраняемого объекта «Усадьба купца И.И. Лизунова, вторая половина XIX — начало XX века».
— Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства об охране объектов культурного наследия, — рассказал старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Сейчас проводится доследственная проверка.
Напомним, инцидент произошел накануне. В результате пожара один человек погиб, еще четверо были доставлены в Чистопольскую ЦРБ. Предварительная причина ЧП — неосторожность при курении.
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