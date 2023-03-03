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Прокуратура организовала проверку по факту пожара на объекте культурного наследия в Чистополе

09:55, 03.03.2023
Прокуратура организовала проверку по факту пожара на объекте культурного наследия в Чистополе
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Прокуратура Чистополя организовала проверку по факту пожара в двухэтажном доме на улице Ленина. Дом входит в состав охраняемого объекта «Усадьба купца И.И. Лизунова, вторая половина XIX — начало XX века».

— Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства об охране объектов культурного наследия, — рассказал старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сейчас проводится доследственная проверка.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Напомним, инцидент произошел накануне. В результате пожара один человек погиб, еще четверо были доставлены в Чистопольскую ЦРБ. Предварительная причина ЧП — неосторожность при курении.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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