Чистые активы нижнекамского ТД «Кама» за два года выросли на 13 млрд рублей

Стоимость чистых активов нижнекамского ООО «Торговый дом «Кама» по состоянию на конец 2022 года составила 22,2 млрд рублей.

По подсчетам «Реального времени», активы компании за два года выросли на 13,2 млрд рублей. На конец 2020 года они оценивались в 9 млрд рублей.

ООО «Торговый дом «Кама» — генеральный дистрибьютор автомобильных, специальных шин и иной продукции производства предприятий KAMA TYRES. С 1999 года предприятие продвигает продукцию на российском и мировых рынках.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В 2017 году «Реальное время» писало, что ПАО «Нижнекамскшина» поставило «Каме» шины и другую продукцию на 24 млрд рублей. Размер сделки составил 339% от стоимости активов «Нижнекамскшины». Тогда они оценивались в 7 млрд рублей.

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Айрат Назипов