Главное о коронавирусе на 1 марта: Роспотребнадзор о «потере» COVID-19, Гонконг отменил масочный режим

Фото: realnoevremya.ru/ Ринат Назметдинов

За неделю охват тестированием в Татарстане составил 163,1 на 100 тысяч населения

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 133 новых случая COVID-19. Всего на 1 марта в республике зафиксировано 198 495 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 194 741 человек, в том числе 167 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 43 пациента.



По состоянию на 1 марта, в Татарстане проведено 8 585 033 лабораторных исследования на наличие COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 6 638 исследований. За последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения охват тестированием составляет 163,1.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На Чукотке продлили ограничения из-за угрозы распространения коронавируса

За последние сутки в России выявили 13 438 случаев коронавируса, выздоровели 16 557 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 285 908, а выздоровевших — до 21 631 409. Госпитализированы за сутки 1 950 человек. Умерли за сутки 37 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 396 137 человек.



Основная масса людей, восприимчивых к коронавирусу и гриппу, уже переболели. При этом эпидемический подъем текущего сезона прошел. Об этом в беседе с ТАСС рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Специалист также добавила, что сезон «зимних» респираторных вирусов, среди которых коронавирусы, длится до конца апреля. При этом эксперт пояснила, что также есть и другие вирусы ОРВИ, которые циркулируют круглый год. В связи с этим Пшеничная выразила мнение, что волнообразная статистика заболеваемости гриппом, COVID-19 и ОРВИ будет фиксироваться и дальше.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что невозможно подтвердить информацию о том, что ученые КНР «потеряли» коронавирус. Специалист отметила, что в Ухане у лаборатории качественная система безопасности. Также она добавила, что китайские ученые не изучали «ничего запретного».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ограничения из-за угрозы распространения COVID-19 на Чукотке продлили до 31 марта. По информации пресс-службы окружного правительства, речь идет о тестировании вахтовиков и рекомендациях по проведению дезинфекции в общественных местах. Отмечается, что в Певеке, Анадыре, Билибино и поселке Угольные Копи работодатели должны будут еженедельно проводить ПЦР-тестирование для всех сотрудников.

Близкие журналиста Николая Сванидзе рассказали, что он идет на поправку. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева. Других деталей о состоянии Сванидзе она не привела.

Фото: Роман Хасаев

В Омской области до 31 марта продлили действие повышенной готовности по COVID-19. По данным Управления Роспотребнадзора, в регионе ежедневно заболевают 140—160 граждан. Большая доля заболевших фиксируется среди возрастной категории старше 18 лет.





COVID-19 по-прежнему несет в себе угрозу по причине того, что есть вероятность возникновения новых штаммов. В связи с этим разработка платформы для создания универсальных противовирусных препаратов не теряет своей актуальности. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Также там отметили, что в ФМБА разработали инновационный препарат «МИР 19». В агентстве пояснили, что препарат будет эффективен против изученных штаммов коронавируса.

ФБР США: пандемия COVID-19 могла начаться по причине утечки вируса из лаборатории в Ухане

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 675 299 609 раз, 6 871 652 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 420 826). На второй строчке — Индия (44 687 837), на третьей — Франция (39 827 175), на четвертой — Германия (38 168 908), на пятой — Бразилия (37 052 936).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 119 885). За ними следуют Бразилия (699 087), Индия (530 772), Россия (388 126, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 988).



За время пандемии сделано 13 330 106 815 инъекций вакцины против коронавируса.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает, что пандемия COVID-19 началась, вероятнее всего, из-за утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане. По словам директора ФБР Кристофера Рея, бюро «уже на протяжении некоторого времени» придерживается такой версии. В интервью телеканалу Fox News он также отметил, что КНР якобы «делает все возможное» для того, чтобы США и их партнеры не смогли установить обстоятельства начала пандемии.

Среди представителей американского разведсообщества мало тех, кто разделяет версию Минэнерго США о том, что COVID-19 появился в результате утечки вируса из китайской лаборатории. Как сообщил телеканал CNN, большая доля представителей американской разведки уверены в том, что коронавирус возник в естественных условиях. Некоторые и вовсе придерживаются мнения о том, что пока недостаточно информации для того, чтобы делать выводы о лабораторном происхождении вируса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Гонконге отменили обязательное требование о ношении масок. О новых мерах накануне писало Reuters со ссылкой на главу администрации города Джона Ли. Он подчеркнул, что такие послабления являются показателем того, что «Гонконг возвращается к нормальной жизни». При этом Ли также отметил, что требование продолжит действовать при посещении больниц и домов престарелых.

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Антон Гаврилов