Казанский девятиклассник арестован по делу о покушении на наркосбыт

Под домашний арест до 23 марта отправил Приволжский суд Казани 16-летнего казанского подростка. Ученика девятого класса одной из школ задержали на прошлой неделе у дома по улице Зорге и при досмотре обнаружили у него 9 свертков с синтетическим нарковеществом.



Один из источников «Реального времени» отмечает — парня остановили не случайно, наркополицейские ОВД Казани вели наблюдение за этим районом. После анализа изъятой у школьника партии эксперты установили — в свертках было почти 8 граммов мефедрона.

Уголовное дело возбудили по признакам покушения на наркосбыт в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Парень уже допрошен в качестве подозреваемого и обвиняемого.

На заседании по мере пресечения помощник прокурора Приволжского района Ольга Морская поддержала ходатайство следствия о домашнем аресте для несовершеннолетнего.