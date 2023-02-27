Apple оплатила назначенный ФАС штраф в 906 млн рублей

Компания Apple выплатила штраф в размере 906 млн рублей, который Федеральная антимонопольная служба назначала в 2020 году, сообщает пресс-служба ФАС.



В ведомство обращалась «Лаборатория Касперского» с обвинением в том, что компания отказывает прямым конкурентам в продвижении их продуктов на операционной системе iOS.

В 2018 году Apple представила свое приложение родительского контроля Screen Time, а в 2019-м газета The New York Times сообщила, что 11 из 17 приложений-конкурентов пропали из App Store или же потеряли часть важных функций. Среди них оказалась и разработка российской «Лаборатории Касперского».

ФАС признала Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства и назначила штраф. Решение службы было обжаловано, но суды трех инстанций поддержали позицию ФАС.

В январе ФАС оштрафовала Apple на 1,1 млрд рублей за «злоупотребление доминирующим положением». Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании.



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Маргарита Головатенко