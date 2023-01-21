Президент Молдавии заявила, что страна может отказаться от нейтралитета для вступления в военный альянс

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что решение об отказе от закрепленного в Конституции страны нейтралитета и вхождении республики в военный альянс должно быть принято гражданами демократическим путем. Об этом сообщает ТАСС.

— Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя. Сможем ли мы сделать это сами, должны ли мы стать частью большего альянса. И если мы как государство придем к выводу, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти через демократический процесс, — сказала она.

Стоит отметить, что Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, на прошлой неделе на севере Молдавии нашли боевую часть упавшей ракеты. Тогда патрули полиции проинформировали жителей сел Павловка и Ларга, чтобы они держались на расстоянии и не приближались к зоне безопасности. Ее пришлось расширить из-за обнаружения правоохранителями боевой части ракеты, которая снаряжена 80 килограммами взрывчатого вещества. После этого она была взорвана специалистами силового ведомства.

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Максим Кокунин