Цены на такси из «Лебяжьего» в Казани взлетели — там праздновали Масленицу

В лесопарке «Лебяжье» казанцы отпраздновали Масленицу. Гулянья идут с 10:00 по мск. Многие приезжали позже, к главному событию — сжиганию чучела, которое состоялось в 13:00 по мск. К обеду на Горьковском шоссе образовались пробки.

Тяжелой ситуация оказалась и с общественным транспортом, на остановках — толпа, в автобус сложно протиснуться. Многие казанцы вынуждены вызывать такси — его стоимость взлетела и начиналась 942 рублей:

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Усложняет ситуацию и погода: несмотря на то, что температура в Казани поднялась до +2 °С, идет мокрый снег и дует ветер — людям негде укрыться от непогоды. Некоторые отчаиваются ждать транспорт и идут пешком вдоль Горьковского шоссе, сообщает корреспондент «Реального времени».



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Илина Хакимова