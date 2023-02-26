На остановках — толпа, в автобусах — давка: казанцы не могут уехать с Масленицы

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

С Масленицы, которая сегодня проходит в лесопарке «Лебяжье», уехать оказалось еще сложнее, чем приехать: на остановках собралась толпа людей, в автобусах — самая настоящая давка, передает наш корреспондент с места событий.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Усложняет ситуацию и погода: несмотря на то, что температура в Казани поднялась до +2 °С, идет мокрый снег и дует ветер — людям негде укрыться от непогоды. Некоторые отчаиваются ждать транспорт и идут пешком вдоль Горьковского шоссе, сообщает наш корреспондент.

Собственно, даже если в автобус попасть удается — дорога все равно будет долгой. Горьковское шоссе у «Лебяжьего» стоит практически намертво: придется все равно провести немало времени в пробке.

Подчеркнем, что ранее в мэрии Казани сообщалось, что в день Масленицы увеличат интенсивность движения автобусов маршрутов №36, 46 и 72.



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Илина Хакимова