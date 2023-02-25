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В Венгрии заявили, что никогда не поддержат санкции против ядерной энергетики России

15:57, 25.02.2023
В Венгрии заявили, что никогда не поддержат санкции против ядерной энергетики России
Фото: commons.wikimedia.org

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна никогда не поддержит санкции Евросоюза (ЕС), направленные на российскую ядерную энергетику, поставки нефти и газа в страну. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN, видеозапись которого опубликована в соцсетях политика.

— Мы никогда не поддержим санкции, которые ограничивают сотрудничество в ядерной сфере или поставки нефти и газа в Венгрию из России, — цитирует «Коммерсантъ» его слова.

Фото: flickr.com

Также он добавил, что Венгрия не поддерживает санкционную политику ЕС и никогда не накладывала вето на какие-либо его санкции.

— Нам это не нравится, мы не поддерживаем санкции, но мы не накладываем вето, — подчеркнул Сийярто.

В заключение политик отметил, что Венгрии удалось добиться жизненно важных для нее исключений в рамках 10-го пакета санкций против России.

12 февраля Сийярто заявил, что выступает против введения новых пакетов санкций Евросоюза в отношении России, так как они не приводят к миру на Украине, а только вредят экономике Европы. Он выразил мнение, что 10-й пакет санкций против России причинит европейцам еще больший ущерб.

Сегодня стало известно, что Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель у себя в соцсетях сообщил, что новые рестрикции направлены против 121 физического и юридического лица. Также он отметил, что ограничения затронут импорт и экспорт.

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Антон Гаврилов
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