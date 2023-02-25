В Венгрии заявили, что никогда не поддержат санкции против ядерной энергетики России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна никогда не поддержит санкции Евросоюза (ЕС), направленные на российскую ядерную энергетику, поставки нефти и газа в страну. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN, видеозапись которого опубликована в соцсетях политика.

— Мы никогда не поддержим санкции, которые ограничивают сотрудничество в ядерной сфере или поставки нефти и газа в Венгрию из России, — цитирует «Коммерсантъ» его слова.

Фото: flickr.com

Также он добавил, что Венгрия не поддерживает санкционную политику ЕС и никогда не накладывала вето на какие-либо его санкции.

— Нам это не нравится, мы не поддерживаем санкции, но мы не накладываем вето, — подчеркнул Сийярто.

В заключение политик отметил, что Венгрии удалось добиться жизненно важных для нее исключений в рамках 10-го пакета санкций против России.

12 февраля Сийярто заявил, что выступает против введения новых пакетов санкций Евросоюза в отношении России, так как они не приводят к миру на Украине, а только вредят экономике Европы. Он выразил мнение, что 10-й пакет санкций против России причинит европейцам еще больший ущерб.



Сегодня стало известно, что Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Жозеп Боррель у себя в соцсетях сообщил, что новые рестрикции направлены против 121 физического и юридического лица. Также он отметил, что ограничения затронут импорт и экспорт.



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Антон Гаврилов