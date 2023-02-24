Диетолог назвала полезные свойства пробиотиков

Пробиотики очень важны для человеческого организма, так как они помогают микробиоте кишечника нормально функционировать. Об этом сообщила диетолог Лиза Афинская, пишет Daily Moscow.

Согласно различным исследованиям, ряд пробиотических штаммов улучшают состояние кожи, помогают бороться с акне и розацеа, а также уменьшают симптомы синдрома раздраженного кишечника, артрита и воспалительных заболеваний кишечника. Поэтому врачи рекомендуют включать в ежедневное меню продукты, богатые пробиотиками.

Например, квашеная капуста содержит большое количество полезных пробиотиков. Это блюдо можно есть как самостоятельно, так и в качестве вкусного гарнира или закуски. Квашеную капусту также можно использовать в горячих блюдах.

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Джутова назвала дневную норму потребления сахара. По ее словам, она равна 9,6 чайной ложки, или 50 граммам.

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Елизавета Пуншева