Жителя Челнов обвиняют в фальсификации ЕГРЮЛ

Фото: пресс-служба СУ СК России по Татарстану

48-летнего жителя Набережных Челнов обвиняют в фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



По версии следствия, обвиняемый в 2020—2021 годах не был членом садоводческого товарищества, хоть и имел в собственности земельный участок. Мужчина судился за пост председателя товарищества. Мужчина знал, что у СНТ имеется действующий законный председатель.

Он представил в налоговую инспекцию нотариально заверенное заявление с заведомо ложными сведениями, на основании которого были внесены изменения в ЕГРЮЛ об исключении сведений о действующем председателе СНТ и о включении недостоверных сведений об обвиняемом якобы являющимся председателем товарищества. Причастность к совершению преступления обвиняемый не признал.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко