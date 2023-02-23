Росстат составил портрет современного мужчины

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Согласно Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году, в России проживают более 68 миллионов мужчин. На основе этих данных Росстат собрал портрет современного мужчины.



Согласно данным ведомства, это городской житель в возрасте 38 лет, имеющий профессиональное образование — высшее или специалиста среднего звена.

Мужчина — гражданин России, говорит на русском языке, живет в месте, в котором родился. Основной источник средств к существованию — зарплата. Почти 2/3 мужчин в возрасте 16 лет и старше состоят в браке — это около 30 млн человек.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

По данным Всероссийской переписи населения, в Татарстане постоянно проживает 1,868 миллиона мужчин — 46,69% от общей численности населения. Согласно материалам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в экономике заняты 1,021 миллиона татарстанских мужчин — это около 55% от общего числа. Средняя зарплата представителей сильного пола за октябрь 2021 года, согласно данным, которые приводит Татарстанстат, составила 55 535 рублей.



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Маргарита Головатенко